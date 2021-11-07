Трагическое ДТП унесло жизни по меньшей мере 19 человек, в результате столкновения грузовика с примерно девятью автомобилями - раскрыты первые подробности.

Автокатастрофа произошла 6 ноября, на кадрах видно, что несколько машин загорелись и появился столб черного дыма. Инцидент случился на трассе Мехико – Пуэбла рядом с пунктом взимания платы за проезд по дороге в муниципалитете Чалко (Мексика).

Как сообщил замначальника пожарной охраны Адриан Диас Чавес, в результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек, еще трое пострадали.

По первым данным известно, что у грузовика, перевозившего клей, отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением и врезался в девять авто, стоявших в очереди к пункту.

Отметим, это не первая такая масштабная авария, которая случалась в Мексике за последнее время. Так, в 2 сентября недалеко от города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

В результате ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения.

В СМИ сообщили, что коммерческий автобус "Expreso Interbus" на небольшом расстоянии наехал на припаркованный сбоку асфальтовой полосы прицеп. Позже автобус лоб в лоб ударил другой тягач, ехавший по встречке.

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