Трагическое ДТП унесло жизни по меньшей мере 19 человек, в результате столкновения грузовика с примерно девятью автомобилями - раскрыты первые подробности.
Автокатастрофа произошла 6 ноября, на кадрах видно, что несколько машин загорелись и появился столб черного дыма. Инцидент случился на трассе Мехико – Пуэбла рядом с пунктом взимания платы за проезд по дороге в муниципалитете Чалко (Мексика).
Как сообщил замначальника пожарной охраны Адриан Диас Чавес, в результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек, еще трое пострадали.
#ULTIMAHORA Imagenes del fatal accidente en la caseta San Marcos de la autopista #Puebla-México, que dejó más de diez muertos pic.twitter.com/bWla1DwqXkПопулярные статьи сейчас— PorqueEsNoticia (@NoticiaPorque) November 6, 2021Показать еще
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#ÚltimaHora 🚨 Tráiler se queda sin frenos y embiste varios automóviles; provocando un incendio en el lugar.— El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 6, 2021
Reportan al menos 14 personas sin vida sobre la autopista México-Puebla, caseta San Marcos.
📹 @GN_Carreteras pic.twitter.com/QUWKbEiQjQ
По первым данным известно, что у грузовика, перевозившего клей, отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением и врезался в девять авто, стоявших в очереди к пункту.
Tras el choque de un camión de carga que se quedó sin frenos en la autopista #México-#Puebla llevándose a varios autos en la Caseta de Cobro de #Chalco en la localidad de San Marcos dejó 19 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/NGjd8IXri7— Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) November 6, 2021
Отметим, это не первая такая масштабная авария, которая случалась в Мексике за последнее время. Так, в 2 сентября недалеко от города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
В результате ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения.
В СМИ сообщили, что коммерческий автобус "Expreso Interbus" на небольшом расстоянии наехал на припаркованный сбоку асфальтовой полосы прицеп. Позже автобус лоб в лоб ударил другой тягач, ехавший по встречке.
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