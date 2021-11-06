На трассе в Николаевской области столкнулись два автомобиля, в одном из которых ехала семья с маленькими детьми - к несчастью, выжили не все.

ДТП произошло ночью 6 ноября на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь" вблизи с. Шевченково. Лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.Последняя машина от удара вылетела в кювет, где перевернулась. Именно в ней ехала большая семья. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции.

33-летний водитель ВАЗа, а также его пассажиры, дети в возрасте 3-х и 5-ти лет скончались до прибытия медиков. На месте понадобилась помощь спасателей: пришлось вырезать тела из покореженного авто.

27-летняя пассажирка и малыши одного, пяти и шести лет получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Николаевскую областную детскую больницу.

37-летний водитель Chevrolet существенно не пострадал.

По факту открыто уголовное производство, правоохранители выясняют причину и обстоятельства ДТП.

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