Экс-нардеп и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом в субботу, 6 ноября, на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Четверг, 4 ноября сообщалось, что Звягильского госпитализировали в одну из столичных больниц.

Политик является старейшим депутатом, ему было 88 лет.

Звягильский является единственным депутатом, который входил в восемь созывов Верховной Рады Украины.

Когда его впервые избрали депутатом (тогда еще УССР), он был директором донецкой шахты имени Засядько.

На выборах 1990 и 1994 годов Звягильский баллотировался в Киевском избирательном округе в Донецке.

На выборах 1998 года, после введения смешанной избирательной системы, Звягильский стал депутатом как самовыдвиженец. В 2002 году его снова избрали в парламент в этом округе, но уже от блока «За единую Украину» как члена Партии регионов.

В 2006 и 2007 годах Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов. На выборах 2012-го Звягильский снова баллотировался от ПР по мажоритарке.

На выборы 2014 году Звягильский снова пошел в депутаты, но уже как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророссийскими боевиками. В конце концов, выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов — 1454.

Напомним, за сутки 5 ноября в Украине зафиксировано 25063 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1541, медработников – 398);

Госпитализировано – 5 057 человек, летальных исходов – 793, выздоровело – 11 817 человек.

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