Моторошна новина сколихнула Україну, обірвалося життя 30-річної дівчини, яка прийшла зробити манікюр. Рятувальники зробили все можливе, але було занадто пізно.

Так, увечері 4 листопада сталася потужна пожежа в одному з салонів краси в Сумах. Горіли дві двоповерхові будівлі, які були прибудовані до житлового приватного будинку по вул. Герцена, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

"На другому поверсі було виявлено бездиханне тіло жінки 1991 р.н., її негайно винесли на вулицю і передали медикам. На жаль, жінка загинула", - йдеться в повідомленні.

Вогонь дуже швидко охопив приміщення - ті були зроблені з легкозаймистих дерев'яних і пластикових конструкцій.

"Все горіло як свічка", - зазначив речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка у коментарі "ТСН".

За три години салон і лазня, що розташовувалася в іншій прибудові, вигоріли дотла.

Також в сюжеті наголошується, що загибла опинилася в пастці на другому поверсі, так як на першому щосили вирувало полум'я. Крім неї в приміщенні знаходилася майстер - та вистрибнула з вікна і тому залишилася жива.

Відомо, що загиблу звали Юлія. Влітку їй виповнилося 30 років, працювала продавщицею. Вона була записана в салон на 3 листопада, але візит чомусь перенесли на наступний день, що став для неї останнім. Її близька подруга на своїй сторінці в соцмережах розповіла, що Юля була вагітною.

"Шкода дівчину (((жахлива доля", - коментують трагедію в Мережі.

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