Жуткая новость всколыхнула Украину, оборвалась жизнь 30-летней девушки, которая пришла сделать маникюр. Спасатели сделали все возможное, но было слишком поздно.
Так, вечером 4 ноября произошел мощный пожар в одном из салонов красоты в Сумах. Горели два двухэтажных здания, которые были пристроены к жилому частному дому по ул. Герцена, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"На втором этаже было обнаружено бездыханное тело женщины 1991 г.р., ее немедленно вынесли на улицу и передали медикам. К сожалению, женщина погибла", - говорится в сообщении.
Огонь очень быстро охватил помещения - те были сделаны из легковоспламеняющихся деревянных и пластиковых конструкций.
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"Все горело как свеча", - отметил спикер ГСЧС Сумщины Олег Стрелка в комментарии "ТСН".
За три часа салон и баня, располагавшаяся в другой пристройке, выгорели дотла.
Также в сюжете отмечается, что погибшая оказалась в ловушке на втором этаже, так как на первом вовсю бушевало пламя. Кроме нее в помещении находилась мастер - та выпрыгнула из окна и поэтому осталась жива.
Известно, что погибшую звали Юлия. Летом ей исполнилось 30 лет, работала продавщицей. Она была записана в салон на 3 ноября, но визит почему-то перенесли на следующий день, ставший для нее последним. Ее близкая подруга на своей странице в соцсетях рассказала, что Юля была беременной.
"Жалко девушку(((ужасная судьба", - комментируют трагедию в Сети.
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