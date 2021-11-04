В Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар - появились первые подробности ЧП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, в Киево-Печерской Лавре случилось серьезное возгорание.

Известно, что на месте работает несколько пожарных машин и скорая помощь.

Предварительно - горит мастерская в 2-х этажном здании.

В телеграм-канале "APnews" сообщили, что выявлен потерпевший и передан в скорую помощь.

Возгорание произошло на втором этаже здания, где расположена мастерская иконописи, с частичным распространением огня на крышу.

В 14:40 пожар был локализован на площади в 100 квадратных метров. В ГСЧС заявили, что тушением занимались 55 человек и 13 единиц техники

Ранее сообщалось, что пожар произошел на проспекте Победы. Жители близлежащих домов долго не могли понять, что горит, проснувшись из-за резкого запаха в своих домах. Выяснилось, что горел ресторан "Mamamia", расположенный в одноэтажном здании по пр.Победы.



Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось разобрать 200 кв. метров потолка здания.

К счастью, пострадавших нет, так как в ночное время в помещении никого не было.

К слову, легковушка и автобус столкнулись на Харьковщине, кадры: "машина выгорела дотла"

Как сообщала Politeka, замыкание проводки привело к пожару в многоэтажке: кадры ЧП на Одесчине

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар