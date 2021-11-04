В Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар - появились первые подробности ЧП.
Как сообщает dtp.kiev.ua, в Киево-Печерской Лавре случилось серьезное возгорание.
Известно, что на месте работает несколько пожарных машин и скорая помощь.
Предварительно - горит мастерская в 2-х этажном здании.
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В телеграм-канале "APnews" сообщили, что выявлен потерпевший и передан в скорую помощь.
Возгорание произошло на втором этаже здания, где расположена мастерская иконописи, с частичным распространением огня на крышу.
В 14:40 пожар был локализован на площади в 100 квадратных метров. В ГСЧС заявили, что тушением занимались 55 человек и 13 единиц техники
Ранее сообщалось, что пожар произошел на проспекте Победы. Жители близлежащих домов долго не могли понять, что горит, проснувшись из-за резкого запаха в своих домах. Выяснилось, что горел ресторан "Mamamia", расположенный в одноэтажном здании по пр.Победы.
Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось разобрать 200 кв. метров потолка здания.
К счастью, пострадавших нет, так как в ночное время в помещении никого не было.
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