Спочатку розглядалися три версії

Літак Ан-12 розбився 3 листопада в Іркутській області РФ - транспортник віз товари народного споживання в чукотський аеропорт Кепервеєм. Стартував лайнер в Білорусі і туди ж повинен був повернутися.

На борту повітряного судна перебували семеро людей, вижити не вдалося нікому. Став відомий повний список людей, які перебували в літаку: два українці Олег Щучко та Олександр Чуприненко, а також громадяни Росії та Білорусі.

Спочатку слідчі розглядали три версії аварії Ан-12. Серед можливих причин - помилка пілотування, складні погодні умови і технічна несправність.

Завдяки розшифровці даних з бортового самописця Ан-12, що впав, експерти встановили попередню причину катастрофи. Борт міг впасти через обмерзання керма висоти і елементів механізації крила.

Нагадаємо, літак впав при повторному заході на посадку біля села Пивовариха в 4 км від аеропорту. Пожежники кілька годин гасили уламки.

Под Иркутском разбился белорусский АН



При заходе на посадку в нескольких км от Иркутска разбился грузовой самолет Ан-12, на борту которого было 7 членов экипажа. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс по доставке продуктов Анадырь - Якутск - Иркутск pic.twitter.com/ZNckIWjlOv — Новые Известия (@newizvestia) November 3, 2021

У Мережі з'явилися кадри з місця НП. Також користувачі активно обговорюють трагедію.

"ТАСС: "Літак Ан-12, що розбився під Іркутськом, експлуатувався більше 53 років". Розглядається кілька версій про причини катастрофи... Відповідь - чи не в перших двох рядках?"

"Чорт побрав! Знову літак гуркнувся, цього разу АН-12. В Іркутську дуже складна глісада заходу на посадку і якщо подивитися статистику авіакатастроф, то Іркутськ явний лідер. Що там тільки не падало. 5 людей загинуло. Царство небесне"

Под Иркутском разбился самолёт Ан-12. Что известно о происшествии:



📍 самолёт летел из Якутска в Иркутск, во время полёта он пропал с радаров диспетчеров;



📍 судно разбилось в Иркутской области около села Пивовариха; pic.twitter.com/jczkDrmidf — Лента.ру (@lentaruofficial) November 3, 2021

Ан-12 EW-518TI авиакомпании «Гродно». Рейс Якутск - Иркутск. На борту было семь человек. pic.twitter.com/xBShTC8BT7 — Андрей Иванович (@AVIAKOT_IVANYCH) November 3, 2021

Нагадаємо, що авіакатастрофа в Росії: літак впав під час посадки, перші фото з місця НП

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала про переполох з українцем у літаку, на місце терміново прибула поліція