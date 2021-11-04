Літак Ан-12 розбився 3 листопада в Іркутській області РФ - транспортник віз товари народного споживання в чукотський аеропорт Кепервеєм. Стартував лайнер в Білорусі і туди ж повинен був повернутися.
На борту повітряного судна перебували семеро людей, вижити не вдалося нікому. Став відомий повний список людей, які перебували в літаку: два українці Олег Щучко та Олександр Чуприненко, а також громадяни Росії та Білорусі.
Спочатку слідчі розглядали три версії аварії Ан-12. Серед можливих причин - помилка пілотування, складні погодні умови і технічна несправність.
Завдяки розшифровці даних з бортового самописця Ан-12, що впав, експерти встановили попередню причину катастрофи. Борт міг впасти через обмерзання керма висоти і елементів механізації крила.
Нагадаємо, літак впав при повторному заході на посадку біля села Пивовариха в 4 км від аеропорту. Пожежники кілька годин гасили уламки.
У Мережі з'явилися кадри з місця НП. Також користувачі активно обговорюють трагедію.
"ТАСС: "Літак Ан-12, що розбився під Іркутськом, експлуатувався більше 53 років". Розглядається кілька версій про причини катастрофи... Відповідь - чи не в перших двох рядках?"
"Чорт побрав! Знову літак гуркнувся, цього разу АН-12. В Іркутську дуже складна глісада заходу на посадку і якщо подивитися статистику авіакатастроф, то Іркутськ явний лідер. Що там тільки не падало. 5 людей загинуло. Царство небесне"
Нагадаємо, що авіакатастрофа в Росії: літак впав під час посадки, перші фото з місця НП
Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.
Також Politeka писала про переполох з українцем у літаку, на місце терміново прибула поліція