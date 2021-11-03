В России Иркутской области близ села Пивовариха разбился транспортник Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск - он потерпел крушение во время посадки.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует первые фото с места катастрофы. Самолет пропал с радаров в 19:45 по местному времени во время захода на второй круг, позже стало известно об его крушении.

Самолет рухнул в районе села Пивовариха в 4 километрах от аэропорта. При падении Ан-12 загорелся. Сейчас обломки воздушного судна тушат пожарные.

На борту находились только члены экипажа из восьми человек. Два человека погибли, судьба еще шестерых неизвестна.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, в данное время самолет горит. Проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара.

По данным ТАСС, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Самолет Ан-12 используется для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе — колесной и гусеничной техники, а также грузов в контейнерах и на поддонах.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.