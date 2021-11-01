Погода в Україні з першого дня листопада перестане балувати сонячними теплими днями, а замість сонця прийдуть дощі і похолодання практично у всіх регіонах.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі розчарували українців свіжим прогнозом погоди. Перші дні листопада будуть холодними і дощовими. Дощі увірвуться в Україну з південного боку, поступово рухаючись у бік Центру і Сходу.

У понеділок, 1 листопада, опади прогнозуються в Миколаївській та Одеській областях. При цьому температура в південних регіонах очікується в районі 12-15 градусів.

У західних областях серйозно похолодає. Температура там опуститься до 11-13 градусів. Вночі в окремих регіонах очікується 1-3 градуси. Такий же температурний режим буде в центральних областях.

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На Сході буде на пару градусів тепліше - до 12-15.

Відзначимо, що вже 2 листопада дощі атакують всі східні і південні області, а на Заході похолодає до 8-10 градусів. Дощі затримаються в Україні на кілька днів.

Нагадаємо, що негода обрушилася на країну, пошарпавши нерви українцям.

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