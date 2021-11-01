Погода в Украине с первого дня ноября перестанет баловать солнечными теплыми днями, а взамен солнцу придут дожди и похолодание практически во всех регионах.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре разочаровали украинцев свежим прогнозом погоды. Первые дни ноября будут холодными и дождливыми. Дожди ворвутся в Украину с южной стороны, постепенно двигаясь в сторону Центра и Востока.

В понедельник, 1 ноября, осадки прогнозируются в Николаевской и Одесской областях. При этом температура в южных регионах ожидается в районе 12-15 градусов.

В западных областях серьезно похолодает. Температура там опустится до 11-13 градусов. Ночью в отдельных регионах ожидается 1-3 градуса. Такой же температурный режим будет в центральных областях.

На Востоке будет на пару градусов теплее – до 12-15.

Отметим, что уже 2 ноября дожди атакуют все восточные и южные области, а на Западе похолодает до 8-10 градусов. Дожди задержатся в Украине на несколько дней.

Напомним, что непогода обрушилась на страну, потрепав нервы украинцам.

Как сообщала Politeka, погода в ноябре испытает украинцев, зима ворвется в страну: «Настоящие снегопады».

Также Politeka писала, что погода перед похолоданием и ливнями порадует солнцем.