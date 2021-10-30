Пішов з життя знаменитий теле- і радіоведучий, диктор, образ і голос якого, напевно, відомий всім - його поправу називають ведучим, який уособлював епоху Радянського телебачення.
30 жовтня стало відомо, що у віці 89 років пішов з життя знаменитий теле- і радіоведучий, диктор Ігор Кирилов. Причина смерті не уточняється.
Ігор Кирилов народився 14 травня 1932 року в Москві. У 23 роки він здобув освіту у Вищому театральному училищі імені М.С. Щепкіна. Кілька років пропрацював у театрі, а потім потрапив на телебачення, де влаштувався помічником режисера.
У 1957 році саме Кирилов повідомив про запуск першого штучного супутника Землі, а в 1961-му - про політ Юрія Гагаріна.
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30 років Кирилов працював диктором програми "Час" і поправу став ведучим, що уособлював епоху Радянського телебачення.
В одному з інтерв'ю ведучий згадував, що завжди нервував в ефірах, але був великим професіоналом і міг виручити в непередбаченій ситуації.
Незважаючи на те, що Кирилов пішов з телебачення, він залишався затребуваний до кінця життя, ведучи різні заходи.
За свою багаторічну працю диктора нагородили Державною премією СРСР, орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV і III ступенів, орденом Трудового Червоного Прапора.
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