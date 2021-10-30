Ушел из жизни знаменитый теле- и радиоведущий, диктор, образ и голос которого, наверно, известен всем - его поправу называют ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения.

30 октября стало известно, что в возрасте 89 лет ушел из жизни знаменитый теле- и радиоведущий, диктор Игорь Кириллов. Причина смерти не уточняется.

Игорь Кириллов родился 14 мая 1932 года в Москве. В 23 года он получил образование в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Несколько лет проработал в театре, а потом попал на телевидение, где устроился помощником режиссера.

В 1957 году именно Кириллов сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли, а в 1961-ом - о полете Юрия Гагарин.

30 лет Кириллов работал диктором программы «Время» и поправу стал ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения.

В одном из интервью ведущий вспоминал, что всегда нервничал в эфирах, но был большим профессионалом и мог выручить в непредвиденной ситуации.

Несмотря на то, что Кириллов ушел из телевидения, он оставался востребован до конца жизни, ведя разные мероприятия.

За свой многолетний труд диктора наградили Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

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