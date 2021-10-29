Раптово не стало актриси, яка прославилася ролями в кіно і на телебаченні, розкриті перші деталі трагедії - прибули лікарі, але вже було пізно.

Пішла з життя радянська, російська актриса Людмила Пашкова. Зірці було 79-років.

Тіло нещасної знайшов син, який 28 жовтня повернувся з дачі. Жінка лежала на підлозі у власній квартирі на Малій Дмитрівці передає MK.RU. син викликав "швидку", але було вже занадто пізно, і медики не змогли допомогти.

Стверджується, що нещодавно артистка перенесла операцію, після якої погано себе почувала.

Зазначимо, Людмила Пашкова народилася 7 серпня 1942 року в родині директора «Ленкому». У 25 років вона закінчила Театральне училище імені Щукіна і стала працювати Державному академічному Малому театрі. Першу роль отримала у фільмі "Борсуки".

Актриса також знялася в картинах "Всі докази проти нього", "Француз Сергій", "Адам і Єва", "Про це краще не знати" і в інших.

Примітно, що у 1973-1975 Людмила Пашкова перебувала у шлюбі з Валентином Смирнітським (Портос з "Д'артаньяна і трьох мушкетерів"). Обидва були молоді і часто гастролювали, при цьому, з біографії артиста, стало відомо, що він не відчував особливих почуттів до Людмили, тому після невеликої сварки вони розлучилися.

Нагадаємо, що хвороба забрала життя відомої актриси

Як повідомляла Politeka, не стало відомого актора і ведучого, якого обожнювали за почуття гумору

Також Politeka писала, що не стало єдиного сина легенди кіно, що відомо про трагедію