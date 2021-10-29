Внезапно не стало актрисы, которая прославилась ролями в кино и на телевидении, раскрыты первые детали трагедии - прибыли врачи, но уже было поздно.

Ушла из жизни советская, российская актриса Людмила Пашкова. Звезде было 79-лет.

Тело несчастной нашел сын, который 28 октября вернулся с дачи. Женщина лежала на полу в собственной квартире на Малой Дмитровке передает MK.RU. Сын вызвал "скорую", но было уже слишком поздно, и медики не смогли помочь.

Утверждается, что недавно артистка перенесла операцию, после которой неважно себя чувствовала.

Отметим, Людмила Пашкова родилась 7 августа 1942 года в семье директора «Ленкома». В 25 лет она окончила Театральное училище имени Щукина и стала работать Государственном академическом Малом театре. Первую роль получила в фильме "Барсуки".

Актриса также снялась в картинах: «Все улики против него», «Француз Сережа», «Адам и превращение Евы», «Об этом лучше не знать» и в других.

Примечательно, что в 1973-1975 годах Людмила Пашкова состояла в браке с Валентином Смирнитским (Портос из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров"). Оба были молоды и часто гастролировали, при этом, из биографии артиста, стало известно, что он не испытывал особых чувств к Людмиле, поэтому после небольшой ссоры они расстались.

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