Медики очікують що через тиждень-два Україна вийде на плато із захворюваності на COVID-19.
На цього наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад 29 жовтня,
Посадовець зазначив, що все минулий, наступний та цей тиждень - є своєрідним піком, коли реєструється найбільша кількість захворівших на COVID-19. Тож по закінченню цього терміну країна вийде на так зване плато.
"Цей тиждень є антирекордним, коли ми щодня реєструємо найбільшу кількість захворівших. Проте саме в цей період зафіксована набільша кількість людей, що зробити щеплення від COVID-19", - зазначив Денис Шмигаль.
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А також додав, що на сьогодні вакцинація є єдиним шляхом, щоб уникнути пандемії.
В той самий час епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк, очікує що піковим місяцем буде листопад, а також грудень. Та спрогнозувала, що ріст захворюваності на COVID-19 буде спостерігатися до новорічних свят.
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