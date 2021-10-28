Киев официально переходит в "красную" зону - комиссия ТЭБ ЧС приняла соответствующее решение.
Об этом мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге 28 октября.
Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
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С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы выборочно.
К слову, в
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить бустерную вакцинацию в тех старнах, где ситуация с коронавирусом является критической.
Такой резкий скачок объясняется активной мутацией коронавируса. В Украине вовсю фиксируют особо агрессивный Дельта-штамм. Он отличается высокой заразностью и меньшей восприимчивостью к вакцинам.
К тому же даже у человека, который прошел все этапы вакцинации со временем наблюдается снижение количества антител. Поэтому необходима дополнительная вакцинация.
Напомним, Шмыгаль сделал заявление о принудительной вакцинации: "Это противозаконно".
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