Новина про 11-річну жительку Закарпаття, яка перебуває на 34-му тижні вагітності, сколихнула всю Україну, справою зайнялися в поліції.
Ні 11-річна Біана, ні її рідні не подавали заяви про наругу, однак, після піднятого галасу правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за статтею "згвалтування неповнолітньої".
Слідчі вже розмовляли з дівчинкою та її мамою, передає Укрінформ з посиланням на спікера закарпатської поліції Ганну Дан. За їх словами, інцидент стався за межами Закарпатської області - напевно, коли вони всією сім'єю працювали на одному зі сміттєзвалищ на Київщині.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Дзідзьо позбавив Полякову дару мови, публічно ставши перед нею на коліно: несподівані кадри
Лопес в обіймах Аффлека показала, якою вона буває справжньою на їхньому побаченні: "Ну прямо Пітт і Джолі"
"Валюха" зі Сватів звернулася до всіх з пронизливою заявою: про що брешуть глядачам
Фіналістка "Співають всі", якій Могилевська дала важливу обіцянку, розкрила, що було потім: "Я засмучена"
"Очевидно, батько дитини не закарпатець", - повідомила Дан.
Підозрюваному, якого зараз розшукують, загрожує від 10 до 15 років за ґратами. При цьому ні потерпіла, ні її рідні не знають, хто він і як його звуть, крім того, що, за попередніми даними, чоловік живе в Києві.
Українці бурхливо обговорюють у Мережі цю ситуацію:
"Думаю, що вони говорять неправду. Хлопець напевно свій же. Вони напевно хочуть отримувати допомогу від держави, як матері одиначки"
"де "правозахисники", які так трясуться над циганами?! Чому 11-річна дитина "працює" на звалищі замість того, щоб вчитися, чому вона вагітніє від невідомо кого в 11-річному віці?"
"Збоченці так і набігли на тему і як же люто в коментарях "обурюються"
"А помітили, мами все молодше й молодше, скоро в два роки народжувати будуть"
"Чи не рекорд – дурдом"
Нагадаємо, що маленька українка чекає дитину, їй лише 11 років: "кинула школу і поїхала в столицю"
Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.
Також повідомлялося, що Ліна Медіна з Перу народила, коли їй було всього 5 років.