Новина про 11-річну жительку Закарпаття, яка перебуває на 34-му тижні вагітності, сколихнула всю Україну, справою зайнялися в поліції.

Ні 11-річна Біана, ні її рідні не подавали заяви про наругу, однак, після піднятого галасу правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за статтею "згвалтування неповнолітньої".

Слідчі вже розмовляли з дівчинкою та її мамою, передає Укрінформ з посиланням на спікера закарпатської поліції Ганну Дан. За їх словами, інцидент стався за межами Закарпатської області - напевно, коли вони всією сім'єю працювали на одному зі сміттєзвалищ на Київщині.

"Очевидно, батько дитини не закарпатець", - повідомила Дан.

Підозрюваному, якого зараз розшукують, загрожує від 10 до 15 років за ґратами. При цьому ні потерпіла, ні її рідні не знають, хто він і як його звуть, крім того, що, за попередніми даними, чоловік живе в Києві.

Українці бурхливо обговорюють у Мережі цю ситуацію:

"Думаю, що вони говорять неправду. Хлопець напевно свій же. Вони напевно хочуть отримувати допомогу від держави, як матері одиначки"

"де "правозахисники", які так трясуться над циганами?! Чому 11-річна дитина "працює" на звалищі замість того, щоб вчитися, чому вона вагітніє від невідомо кого в 11-річному віці?"

"Збоченці так і набігли на тему і як же люто в коментарях "обурюються"

"А помітили, мами все молодше й молодше, скоро в два роки народжувати будуть"

"Чи не рекорд – дурдом"

Нагадаємо, що маленька українка чекає дитину, їй лише 11 років: "кинула школу і поїхала в столицю"

Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.

Також повідомлялося, що Ліна Медіна з Перу народила, коли їй було всього 5 років.