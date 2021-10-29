Новость об 11-летней жительнице Закарпатья, которая находится на 34-й неделе беременности, всколыхнула всю Украину, делом занялись в полиции.

Ни 11-летняя Биана, ни ее родные не подавали заявления о надругательстве, однако, после поднятой шумихи правоохранители все же открыли уголовное производство по статье "изнасилование несовершеннолетней".

Следователи уже разговаривали с девочкой и ее мамой, передает Укринформ со ссылкой на спикера закарпатской полиции Анну Дан. По их словам, инцидент произошел за пределами Закарпатской области - наверно, когда они всей семьей работали на одной из свалок на Киевщине.

"Очевидно, отец ребенка не закарпатец", – сообщила Дан.

Подозреваемому, которого сейчас разыскивают, грозит от 10 до 15 лет за решеткой. При этом ни потерпевшая, ни ее родные не знают, кто он и как его зовут, кроме того, что, по предварительным данным, мужчина живет в Киеве.

Украинцы бурно обсуждают в Сети эту ситуацию:

"Думаю, что они говорят неправду. Хлопец наверно свой же. Они наверно хотят получать помощь от государства, как матери одиночки"

"где "правозащитники", которые так трясутся над цыганами?! Почему 11-летний ребенок "работает" на свалке вместо того, чтобы учиться, почему он беременеет от неизвестно кого в 11-летнем возрасте?"

"Извращенцы так и набежали на тему и как же яростно в комментариях "возмущаются"

"А заметили, мамы все моложе и моложе, скоро в два года рожать будут"

"Чи не рекорд – дурдом"

Напомним, что маленькая украинка ждет ребенка, ей лишь 11 лет: "Бросила школу и уехала в столицу"

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.

Также сообщалось, что Лина Медина из Перу родила, когда ей было всего 5 лет.