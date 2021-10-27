В селе Гать Береговской ТГ Закарпатской области проживает 11-летняя девочка, которая шокировала общественность - она находится на 34 неделе беременности.

Уже в начале зимы девочка может стать матерью. У 11-летней девочки должен родиться мальчик, для которого выбрали имя - Александр. Об этом сообщает местный телеканал "Первый кабельный".

Мать 11-летней беременной школьницы из Закарпатья заявила, что всю ответственность за воспитание младенца возьмет на себя. Девочка должна учиться в шестом классе, однако бросила школу и уехала в столицу.

"У нас в семье трое детей. Бианка решила рожать сама, это было ее решение", – рассказала мать девочки.

Известно, что отец будущего ребенка живет в Киеве и ничего не знает о беременности Бианы. С девочкой он познакомился, когда ее семья работала в Киевской области на одной свалке. При этом они не знают, кто он и как его зовут.

Медики говорят, что беременность протекает нормально, но у нее еще не сформировались должным образом тазово-мышечная система, поэтому будут делать кесарево сечение.

В Береговской районной больнице рассказали, что Биана поступила к ним с угрозой преждевременных родов на 32 неделе беременности, но сейчас ее состояние удовлетворительное.

Никто из родственников девочки к правоохранителям не обращался, но в полиции уже открыли уголовное производство.

Напомним, что 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.

Также сообщалось, что Лина Медина из Перу родила, когда ей было всего 5 лет.