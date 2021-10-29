Погода в Україні несподівано порадує різким потеплінням аж до +18 градусів і відсутністю опадів: підвищення температури очікується практично у всіх областях.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі порадували свіжим прогнозом погоди. Так, у п'ятницю, 29 жовтня, очікується тепла і сонячна погода. По всій території України буде тепло, опадів не очікується. Найтепліше буде в західних областях, де температура підскочить до 18 градусів.

В середньому на Заході перед вихідними стовпчики термометра прогріються до 14-17 градусів. У Закарпатській області, де традиційно тепліше, ніж в інших регіонах, потеплішає до 16-18 градусів.

Комфортна і тепла погода буде в південних областях. Там потеплішає до 14-16 градусів. Досить тепло буде і вночі - до 6-8 градусів.

У Центрі буде трохи холодніше, але сонце компенсує цей недолік. У центральних областях у п'ятницю очікується до 12-14 градусів.

Ближче до східних регіонів температура трохи опуститься – до 11-13 градусів.

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