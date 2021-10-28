Погода в Україні в четвер, 28 жовтня, буде сухою і сонячною, проте насолодитися теплом зможуть не всі – попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Найхолодніше буде на сході, вдень очікується + 9...+ 13 градусів.

Сонячну погоду з температурою + 10 ... +13 градусів прогнозують у північних регіонах.

У західних областях температура +12 ... +15 градусів.

У західних областях температура + 12 ... + 15 градусів.

На півдні теж буде сухо-там слід очікувати +12...+ 16 градусів. Найтепліше буде в Одеській і Миколаївській областях. Стовпчики термометрів там будуть досягати + 16 градусів.

А ось у Києві в четвер, 28 жовтня, насолодитися сонячною погодою швидше за все не вийде - небо весь день буде затягнуте хмарами. Хоча опадів не очікується, погуду прогнозують суху.

Вночі температура в столиці опуститься до + 7 градусів, а вдень потеплішає до +13 градусів.

Також у Києві очікується західний вітер 4,1 - 5,1 м/с.і злегка знижений атмосферний тиск-753 міліметри ртутного стовпа.

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