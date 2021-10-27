В Украину идет новая волна потепления, однако пока в большинстве областей страны сохранится прохлада с ночными заморозками вплоть до -7 градусов, предупреждают синоптики.

О том, какой будет погода в среду, 27 октября, рассказали в Укргидрометцентре. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погода снова изменится: украинцев ждет небольшая передышка от осеннего холода, однако в среду будет еще прохладно. Благодаря антициклону осадков не предвидится, а во всех областях будет царить переменная облачность.

На севере страны ночью ожидается от 0 до +2 градусов, а днем – от +8 до +11.

В западных областях ночью температура опустится до -3…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+12.

В центральных областях ночные температуры будут колебаться от -3 до +2 градусов, а дневные – от +9 до +12.

На востоке ночью столбики термометров покажут от -7 до 0 градусов, а днем – от +9 до +12.

В южных областях ночью ожидается от 0 до +10 градусов, а днем – от +10 до +13.

Впрочем, перед окончательным похолоданием украинцев ждут еще несколько теплых дней. Столбики термометров поползут вверх уже в эту пятницу. Местами воздух прогреется до +17 градусов, а о ночных заморозках можно будет временно забыть.

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