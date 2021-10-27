В Україну йде нова хвиля потепління, проте поки в більшості областей країни збережеться прохолода з нічними заморозками аж до -7 градусів, попереджають синоптики.

Про те, якою буде погода в середу, 27 жовтня, розповіли в Укргідрометцентрі. Синоптики зазначають, що найближчими днями погода знову зміниться: українців чекає невеликий перепочинок від осіннього холоду, проте в середу буде ще прохолодно. Завдяки антициклону опадів не передбачається, а у всіх областях пануватиме мінлива хмарність.

На півночі країни вночі очікується від 0 до +2 градусів, а вдень – від +8 до + 11.

У західних областях вночі температура опуститься до -3...+ 4 градусів, а вдень повітря прогріється до +9...+12.

У центральних областях нічні температури коливатимуться від -3 до +2 градусів, а Денні – від +9 до +12.

На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від -7 до 0 градусів, а вдень – від +9 до +12.

У південних областях вночі очікується від 0 до +10 градусів, а вдень – від +10 до + 13.

Втім, перед остаточним похолоданням українців чекають ще кілька теплих днів. Стовпчики термометрів поповзуть вгору вже цієї п'ятниці. Місцями повітря прогріється до + 17 градусів, а про нічні заморозки можна буде тимчасово забути.

Нагадавши, в Україну прийде нова хвиля тепла, синоптики розкрили подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців чекає нове погіршення погоди, де розгуляються заморозки.

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