В Україну йде нова хвиля потепління, проте поки в більшості областей країни збережеться прохолода з нічними заморозками аж до -7 градусів, попереджають синоптики.
Про те, якою буде погода в середу, 27 жовтня, розповіли в Укргідрометцентрі. Синоптики зазначають, що найближчими днями погода знову зміниться: українців чекає невеликий перепочинок від осіннього холоду, проте в середу буде ще прохолодно. Завдяки антициклону опадів не передбачається, а у всіх областях пануватиме мінлива хмарність.
На півночі країни вночі очікується від 0 до +2 градусів, а вдень – від +8 до + 11.
У західних областях вночі температура опуститься до -3...+ 4 градусів, а вдень повітря прогріється до +9...+12.
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У центральних областях нічні температури коливатимуться від -3 до +2 градусів, а Денні – від +9 до +12.
На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від -7 до 0 градусів, а вдень – від +9 до +12.
У південних областях вночі очікується від 0 до +10 градусів, а вдень – від +10 до + 13.
Втім, перед остаточним похолоданням українців чекають ще кілька теплих днів. Стовпчики термометрів поповзуть вгору вже цієї п'ятниці. Місцями повітря прогріється до + 17 градусів, а про нічні заморозки можна буде тимчасово забути.
Нагадавши, в Україну прийде нова хвиля тепла, синоптики розкрили подробиці.
Як повідомляла Politeka, українців чекає нове погіршення погоди, де розгуляються заморозки.
Також Politeka писала, що температура в Україні продовжить змінюватися, прогноз.