Синоптик рассказала, когда в Украине будут последние теплые дни в этом году.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
27 октября синоптик прогнозирует солнечную и немного прохладную погоду.
Ночью будет от -4 до +4, а днем прохладно на востоке и северо-востоке - +9-12 градусов. В южных областях днем будет до +11-14 градусов. В Киеве ночью будут небольшие заморозки, а днем до 10-12 градусов выше нуля.
До конца недели в стране потеплеет до +10-15 градусов, а в западных областях будет до 18 градусов тепла.
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Ранее синоптики сообщали, что раньше переход к зиме в Украине был плавным, с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, но сейчас сезоны сильно сместились.
Поэтому климатическая зима может начаться в конце января и завершиться в конце февраля, или начаться в конце декабря и закончится в январе, или продержаться с декабря по февраль.
Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.
Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.