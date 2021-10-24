Як уберегти себе від удару

Під час магнітних бурь у всіх може погіршуватися якість сну або знижуватися продуктивність – тому фіксувати в календарі дати сонячної активності важливо кожному.

Вплив магнітних бурь можна буде відчути всім вже на другому тижні листопада, ще кілька геомагнітних спалахів відбудеться в середині місяця. Politeka.net розповість, як від неї вберегтися.

У листопаді невеликий сплеск сонячної активності буде 2 числа. Вже 6 листопада очікується перша магнітна буря, на яку припадає її пік, а 7 і 8 листопада вона піде на спад.

Найбільш сильна, затяжна і відчутна магнітна буря припадає на середину місяця – вона триватиме 5 днів, з 14 по 18 листопада. Завершиться місяць незначним проявом сонячної активності 29 листопада.

Якщо метеозалежні люди будуть заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, то вони будуть підготовленими і зможуть в якійсь мірі убезпечити себе від негативного впливу.

Медики радять зменшити фізичні навантаження, більше відпочивати і гуляти, приймати спазмолітики і препарати для усунення хворобливих симптомів, зниження тиску, якщо це необхідно.

Бажано не вживати алкоголь за три дні до настання магнітної бурі, їсти легку їжу, відмовитися від вживання кави.

Нагадаємо, магнітні бурі "сколихнуть" Україну.

Як повідомляла Politeka, магнітні бурі обрушаться на українців, важливе попередження.

Також Politeka писала, що жовтень принесе потужний спалах магнітної бурі: в які дні бути готовим.