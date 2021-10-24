Как уберечь себя от удара

Во время магнитных бурь у всех может ухудшаться качество сна или снижаться продуктивность – поэтому фиксировать в календаре даты солнечной активности важно каждому.

Влияние магнитных бурь можно будет ощутить всем уже на второй неделе ноября, еще несколько геомагнитных вспышек произойдет в середине месяца. Politeka.net расскажет, как от нее уберечься.

В ноябре небольшой всплеск солнечной активности будет 2 числа. Уже 6 ноября ожидается первая магнитная буря, на которую приходится ее пик, а 7 и 8 ноября она пойдет на спад.

Наиболее сильная, затяжная и ощутимая магнитная буря приходится на середину месяца – она продлится 5 дней, с 14 по 18 ноября. Завершится месяц незначительным проявлением солнечной активности 29 ноября.

Если метеозависимые люди будут заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, то они будут подготовленными и смогут в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия.

Медики советуют уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури, есть лёгкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

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