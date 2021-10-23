Знаменитий актор Пітер Сколарі, який прославився разом з Томом Хенксом в серіалі «сумні друзі" , а також знімався в "Бетмене" і "Готеме" помер у п'ятницю, 22 жовтня, вранці.
66-річний Сколарі хворів два роки боровся з раком, повідомила його менеджер Еллен Любін Саніцкі, передає CNN.
Протягом багатьох років Сколарі з'являвся в багатьох фільмах і телесеріалах, включаючи «Ньюхарт», «Мерфі Браун» і «Хороший бій». У 2016 році він отримав премію "Еммі" за роль батька Ханни Теда Хорватса в серіалі "Дівчата".
У шоу "сумні друзі" герої Сколарі і Хенкса переодяглися жінками, щоб переїхати в житло, доступне тільки для жінок. Два актори залишилися хорошими друзями в реальному житті.
Сколарі також з'явився в телеадаптації "Дорога, я зменшив дітей", "Готем" і зіграв Пітера Медоффа в серіалі HBO "Медофф".
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У актора залишилися дружина Трейсі Шейн і діти Ніколас, Джозеф, Кітон і калі.
Колеги та друзі вшанували пам'ять Сколарі.
"Самий сором'язливий екстраверт, найдраматичніший комік, найскромніша ікона», - написала Лена Данхем про свою покійному колезі.
"Сумно бачити новини про те, що Пітер Сколарі програв битву з раком. На планеті не було більш милої людини", - написав Харві Фірстайн.
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