Знаменитий актор Пітер Сколарі, який прославився разом з Томом Хенксом в серіалі «сумні друзі" , а також знімався в "Бетмене" і "Готеме" помер у п'ятницю, 22 жовтня, вранці.

66-річний Сколарі хворів два роки боровся з раком, повідомила його менеджер Еллен Любін Саніцкі, передає CNN.

Протягом багатьох років Сколарі з'являвся в багатьох фільмах і телесеріалах, включаючи «Ньюхарт», «Мерфі Браун» і «Хороший бій». У 2016 році він отримав премію "Еммі" за роль батька Ханни Теда Хорватса в серіалі "Дівчата".

У шоу "сумні друзі" герої Сколарі і Хенкса переодяглися жінками, щоб переїхати в житло, доступне тільки для жінок. Два актори залишилися хорошими друзями в реальному житті.

Сколарі також з'явився в телеадаптації "Дорога, я зменшив дітей", "Готем" і зіграв Пітера Медоффа в серіалі HBO "Медофф".

У актора залишилися дружина Трейсі Шейн і діти Ніколас, Джозеф, Кітон і калі.

Колеги та друзі вшанували пам'ять Сколарі.

"Самий сором'язливий екстраверт, найдраматичніший комік, найскромніша ікона», - написала Лена Данхем про свою покійному колезі.

"Сумно бачити новини про те, що Пітер Сколарі програв битву з раком. На планеті не було більш милої людини", - написав Харві Фірстайн.

Peter Scolari, who died today, was one of the funniest—sneakily funny—actors we’ve worked with. He always took a nothing scene and found different ways to twist it, and throw in odd pauses that made it jump. I will try to collect my thoughts more. He was just wonderful. pic.twitter.com/25z6xgmD3f — Robert King (@RKing618) October 22, 2021

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