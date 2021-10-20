До чого готуватися українцям

Верховна Рада прийняла в середу, 20 жовтня, проект бюджету на 2022 рік у першому читанні - "за" проголосували 264 народних депутати.

Документ вже встигли охрестити в мережі "бюджетом бідності" прем'єра Дениса Шмигаля - через заморозку зростання зарплат, дорогий долар і великі борги.

Ось деякі цифри нового бюджету:

доходи держбюджету: 1,277 трлн грн;

витрати держбюджету: 1,465 трлн грн;

дефіцит держбюджету 3,5%;

зростання ВВП: 3,8%;

номінальний ВВП: 5,368 трлн грн;

інфляція: 6,2%;

середня зарплата: 15 258 грн;

курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

Отже, Кабмін прописав у документі підвищення мінімальної зарплати всього на 3% - при цьому "офіційне" зростання цін прогнозується на рівні 6,2%, тобто українці, очевидно, стануть біднішими. Крім того, в бюджеті закладені величезні виплати за держборгом - 574, млрд грн.

Ще кілька цифр зі статей витрат нового бюджету:

безпека і оборона: 319,4 млрд грн;

пенсійне забезпечення: 200 млрд грн;

охорона здоров'я: 193,7 млрд грн;

освіта: 185,6 млрд грн.

дорожня інфраструктура: 124 млрд грн;

пільги і субсидії на оплату послуг ЖКГ: 25 млрд грн;

культура і мистецтво: 13,5 млрд грн.

Нагадаємо, українцям значно підвищили важливий податок: кому доведеться розщедритися з 2022 року

Як повідомляла Politeka, пенсійний стаж в Україні почнуть рахувати по-новому.

Також Politeka писала, скільки пенсіонери отримуватимуть з 1 грудня 2021 року.