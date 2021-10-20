Верховна Рада прийняла в середу, 20 жовтня, проект бюджету на 2022 рік у першому читанні - "за" проголосували 264 народних депутати.

Документ вже встигли охрестити в мережі "бюджетом бідності" прем'єра Дениса Шмигаля - через заморозку зростання зарплат, дорогий долар і великі борги.

Ось деякі цифри нового бюджету:

  • доходи держбюджету: 1,277 трлн грн;
  • витрати держбюджету: 1,465 трлн грн;
  • дефіцит держбюджету 3,5%;
  • зростання ВВП: 3,8%;
  • номінальний ВВП: 5,368 трлн грн;
  • інфляція: 6,2%;
  • середня зарплата: 15 258 грн;
  • курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

Отже, Кабмін прописав у документі підвищення мінімальної зарплати всього на 3% - при цьому "офіційне" зростання цін прогнозується на рівні 6,2%, тобто українці, очевидно, стануть біднішими. Крім того, в бюджеті закладені величезні виплати за держборгом - 574, млрд грн.

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Ще кілька цифр зі статей витрат нового бюджету:

  • безпека і оборона: 319,4 млрд грн;
  • пенсійне забезпечення: 200 млрд грн;
  • охорона здоров'я: 193,7 млрд грн;
  • освіта: 185,6 млрд грн.
  • дорожня інфраструктура: 124 млрд грн;
  • пільги і субсидії на оплату послуг ЖКГ: 25 млрд грн;
  • культура і мистецтво: 13,5 млрд грн.

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