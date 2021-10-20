К чему готовиться украинцам

Верховная Рада приняла в среду, 20 октября, проект бюджета на 2022 год в первом чтении - "за" проголосовали 264 народных депутата.

Документ уже успели окрестить в Сети "бюджетом бедности" премьера Дениса Шмыгаля - из-за заморозки роста зарплат, дорогого доллара и больших долгов.

Вот некоторые цифры нового бюджета:

доходы госбюджета: 1,277 трлн грн;

расходы госбюджета: 1,465 трлн грн;

дефицит госбюджета 3,5%;

рост ВВП: 3,8%;

номинальный ВВП: 5,368 трлн грн;

инфляция: 6,2%;

средняя зарплата: 15 258 грн;

курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

Следовательно, Кабмин прописал в документе повышение минимальной зарплаты всего на 3% - при этом "официальный" рост цен прогнозируется на уровне 6,2%, то есть украинцы, очевидно, станут беднее. Кроме того, в бюджете заложены огромные выплаты по госдолгу - 574, млрд грн.

Еще несколько цифр из статей расходов нового бюджета:

безопасность и оборона: 319,4 млрд грн;

пенсионное обеспечение: 200 млрд грн;

здравоохранение: 193,7 млрд грн;

образование: 185,6 млрд грн.

дорожная инфраструктура: 124 млрд грн;

льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн;

культура и искусство: 13,5 млрд грн.

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