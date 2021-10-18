В правительстве разъяснили, что это произойдет из-за повышения размера украинцам минимальной заработной платы, к которому привязан данный налог.

В 2021 году налог на недвижимость рассчитывали, исходя из зарплаты в 4723 гривен, а в 2022 году за основу будут брать зарплату в 6 тысяч гривен. Об этом рассказали в программе "Сніданок с 1 + 1".

Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров.

Максимальная ставка налога составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. Поэтому со следующего года владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров будут платить от 90 гривен за каждый лишний метр.

Так, налог на недвижимость в Украине вырастет на 20% с наступлением 2022 года.



Стоит отметить, что в Украине сохраняется тенденция к удорожанию квартир на рынке недвижимости. Застройщики говорят, что к началу следующего года эта тенденция продолжится. Среди причин называют подорожание стройматериалов, инфляцию и спрос, который сейчас держится на докарантинном уровне.

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