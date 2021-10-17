Полицейские выясняют обстоятельства смерти 60-летнего сотрудника Министерства иностранных дел Украины, имя которого не разглашается.

Тело мужчины обнаружили утром в субботу, 16 октября, в Киеве на даче на Осокорках. Мертвым хозяина дома нашла домработница. Соседи покойного рассказали в сюжете "ТСН", что не слышали ночью никаких подозрительных звуков. По словам живущего неподалеку Василия Гордиенко, дипломат неохотно общался с соседями при жизни, хоть в последнее время находился на даче постоянно.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся — ничего, в 3 часа ночи проснулся — и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", — рассказал мужчина.

Позднее ситуацию прокомментировали в пресс-службе полиции. По предварительным данным, погибший упал с лестницы, затем поднялся и направился в команту на втором этаже, где впоследствии скончался.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").

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