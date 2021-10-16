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У селі Великі Лучки Закарпатської області на трасі Мукачево-Чоп легковик Renault влетів в евакуатор - в дорожньо транспортній пригоді загинули чотири людини.

Відразу після зіткнення Renault охопив вогонь. Всі, хто був в авто, згоріли. Останки діставали рятувальники. У місцевому виданні Мукачево.net уточнили, ким виявилися жертви аварії.

Серед загиблих: 21-річний патрульний Ігор Марчишак, 25-річний прикордонник Юрій Балюк, 18-річна спортсменка жіночої збірної області з футболу Сабіна Крупко та 17 – річна Карина Чонтош-напередодні дівчина успішно пройшла відбір у шоу Угорщина має талант.

Карина Чонтош займалася музикою і мріяла про велику сцену. Минулої суботи вона пройшла відбір у шоу Угорщина має талант.

Сабіна Крупко - юна талановита футболістка з Чопа, вихованка Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, гравець збірної області.

21-річний Ігор Марчишак служив у патрульній поліції з 2017 року, мав звання лейтенант.

Юрій Балюк був інспектором-кулеметником комендантського відділення. Служив у прикордонній службі з 2020 року. Йому було 25 років.

Як розповіли місцеві, в цьому місці часто відбуваються аварії. Поворот там крутий - на швидкості не зайдеш і немає освітлення. Проїжджаючі повз машини зупинилися і вибігли на допомогу, пожежники приїхали, але допомогти нічим не могли.

ДТП сталася в п'ятницю близько 4 години ранку в селі Великі Лучки Мукачівського району. У момент зіткнення евакуатор чіпляв машину, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці теж потрапила в ДТП - в'їхала на узбіччі в електроопору.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі, перші кадри.

Також Politeka писала, що фура на великій швидкості влетіла в маршрутку з українцями, є загиблі.