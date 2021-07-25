В Україні готуються до введення нового суворого карантину вже цієї осені
До таких заходів доведеться вдатися в разі четвертої хвилі коронавірусу, викликаної мутацією Дельта. При цьому для деяких українців зроблять винятки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у своєму інтерв'ю виданню "Апостроф".
Особливі правила можуть ввести для тих, хто вакцинувався. Так, підприємства, де переважна більшість співробітників отримали щеплення від COVID-19, зможуть продовжувати працювати в повноцінному режимі, включаючи прийом клієнтів (зрозуміло, теж пройшли вакцинацію).
"Мова йде про використання внутрішнього" ковидного " сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку Дія. Завдяки йому у нас вийде зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", – сказав Кузін.
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Зазначимо, у суботу, 24 липня, в Україні зафіксували 286 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше – у столиці.
Також за минулу добу було госпіталізовано - 422 хворих, виписано - 159 осіб. Хвороба забрала життя 12 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб, померли від 52 847 українців.
Також в Україні вже фіксують випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. Перших інфікованих виявили місяць тому, а 15 Липня МОЗ повідомило про 4-х підтверджених випадках. 22 липня, в Олександрівській лікарні Києва зафіксували відразу шість випадків небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".
А в неділю, 25 липня, у Львівській обласній адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаним штамом "Дельта".
Тим часом, за минулу добу, 24 липня, в Україні працювали 272 мобільні бригади які вакцинували проти коронавірусу 71 571 людини.
Всього з початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 осіб, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози – 1 702 884 особи.
Нагадаємо, що українців попередили про нову хвилю ковіда, почалася підготовка.
Як повідомляла Politeka раніше, четверта хвиля коронавірусу, в МОЗ назвали терміни і чим буде відрізнятися.
Також Politeka писала про нові правила при в'їзді з-за кордону.