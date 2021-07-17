В Киеве готовы вернуть пропуска на транспорт из-за ужесточения карантина

Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии коронавируса.

"Городская власть направит обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности по составлению и направлению в КГГА списков работников, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

К слову, в Киеве сократят рабочий день

"С учетом репетиции парада к 30-летию с провозглашения независимости Украины просим владельцев офисов, работодателей и других субъектов хозяйствования, которые размещены или прилегают к Майдану Независимости, улице Крещатик, улице Большой Васильковской и проспекту Победы, сократить рабочий день для своих работников до 13:00 в дни проведения репетиций", - говорится в сообщени.

Репетиции к празднику пройдут 17, 19 и 21 августа.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.