В Украине готовятся к введению нового строгого карантина уже этой осенью

К таким мерам придется прибегнуть в случае четвертой волны коронавируса, вызванной мутацией Дельта. При этом для некоторых украинцев сделают исключения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в своем интервью изданию "Апостроф".

Особые правила могут ввести для тех, кто вакцинировался. Так, предприятия, где подавляющее большинство сотрудников получили прививку от COVID-19, смогут продолжать работать в полноценном режиме, включая прием клиентов (разумеется, тоже прошедших вакцинацию).

"Речь идет об использовании внутреннего "ковидного" сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія. Благодаря ему у нас получится уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – сказал Кузин.

Отметим, в субботу, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.

Также за минувшие сутки были госпитализированы - 422 больных, выписаны - 159 человек. Болезнь унесла жизни 12 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек, умерли от Covid 52 847 украинцев.

Также в Украине уже фиксируют случаи заражения штаммом коронавируса Дельта. Первых инфицированных выявили месяц назад, а 15 июля Минздрав сообщил о 4-х подтвержденных случаях. 22 июля, в Александровской больнице Киева зафиксировали сразу шесть случаев опасного штамма коронавируса "Дельта".

А в воскресенье, 25 июля, во Львовской областной администрации сообщили, что в регионе зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, вызванным штаммом "Дельта".

Тем временем, за прошедшие сутки, 24 июля, в Украине работали 272 мобильные бригады которые вакцинировали против коронавируса 71 571 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привит 3 060 561 человек, из них получили 1 дозу – 3 060 559 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 702 884 человека.

Напомним, что украинцев предупредили о новой волне ковида, началась подготовка.

Как сообщала Politeka ранее, четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться.

Также Politeka писала про новые правила при въезде из-за границы.