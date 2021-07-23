Ситуація з пенсіями в Україні наближається до критичної

Через неофіційне працевлаштування багато українців (за останніми даними саме так працюють близько 3,3 млн осіб) не зможуть отримати пенсію в 60 років, і будуть змушені працювати до 63 або 65 років.

При цьому хтось ризикує залишитися взагалі без пенсії. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна на форумі "Україна 30".

Зазначимо, норма стажу, необхідна для виходу на пенсію, починаючи з 2017 року буде збільшується на 12 місяців.

Так, в 2027 році, щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу; в 63 роки будуть виходити на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу; в 65 років вийдуть на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу. Ті, у кого немає і 15 років стажу, взагалі залишаться без пенсій.

За підрахунками Мінсоцполітики, в 2027 році вчасно вийти на пенсію не зможе 45% українців.

Зазначимо, станом на початок 2021 року пенсіонери становлять 27 відсотків загальної чисельності населення України – 11 мільйонів осіб. 80 відсотків з них отримують пенсійні виплати нижче прожиткового мінімуму.

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