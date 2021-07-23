Ситуация с пенсиями в Украине приближается к критической

Из-за неофициального трудоустройства многие украинцы ( по последним данным именно так работают около 3,3 млн человек) не смогут получить пенсию в 60 лет, и будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

При этом кто-то рискует остаться вообще без пенсии. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на форуме "Украина 30".

Отметим, норма стажа, необходимая для выхода на пенсию, начиная с 2017 года будет увеличивается на 12 месяцев.

Так, в 2027 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа; в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа; в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа. Те, у кого нет и 15 лет стажа, вообще останутся без пенсий.

По подсчетам Минсоцполитики, в 2027 году вовремя выйти на пенсию не сможет 45% украинцев.

Отметим, по состоянию на начало 2021 году пенсионеры составляют 27 процентов общей численности населения Украины – 11 миллионов человек. 80 процентов из них получают пенсионные выплаты ниже прожиточного минимума.

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