В 2021 году зарплаты украинцев могут вырасти

Оклад некоторым специалистам могут повысить на 10-15%, пишет «Обозреватель».

Поднять зарплаты придется работникам, которых не хватает. Это не только IT-специалисты, но и дворники, логисты и менеджеры по продажам.

Что касается IT-специалистов, то самым умелым зарплату готовы поднять на 25-30%, но большинство все же получит прибавку в 10-15%. К примеру, программисты могут рассчитывать на доход от 70 тыс. грн в месяц.

Самой востребованной сейчас специальностью эксперты рынка труда называют менеджеров по продажам. Как правило, менеджеры могут рассчитывать на ставку и процент от продаж. Сейчас в среднем они зарабатывают 17,5 тыс. грн в месяц. А лучшим специалистам работодатели готовы платить и по 30 тыс. грн, что сопоставимо с доходами их руководителей. И до конца года их заработки снова вырастут.

Продавцам-консультантам готовы платить по 11 тыс. грн в месяц, хотя еще в прошлом году такую работу оценивали в 8-9 тыс. грн. Ожидается, что зарплаты поднимут еще на 10-15% до конца этого года. Торговые сети открывают новые магазины и готовы расширять штат.

Водители и грузчики также затребованы. Разные компании готовы платить водителям по 16 тыс. грн в месяц, а грузчикам – по 11 тыс. грн. Но даже за более высокие зарплаты найти сотрудников не так и просто. Некоторые работодатели предоставляют им дополнительные бонусы, например, бесплатные обеды, проездной и дополнительные отгулы к официальному отпуску. И даже с такими условиями найти работника меньше чем за две недели-месяц удается редко.

Кроме того, в киевских офисах проблемы с поиском уборщиков, поэтому во многих компаниях готовы идти на уступки таким сотрудникам. Например, разрешают приходить один-два раза в день. Таким работникам компании готовы платить 10-12 тыс. грн в месяц.

Напомним, в Пенсионном фонде раскрыли суммы, выделенные на выплату и повышение пенсий в этом году.

Как сообщала Politeka, в Пенсионном фонде уточнили изменения в процессе начисления пенсий украинцам.

Также Politeka писала, что в Минфине уточнили, когда украинцам стоит ждать кардинального повышения минимальной зарплаты.