У 2021 році зарплати українців можуть зрости

Оклад деяким фахівцям можуть підвищити на 10-15%, пише «Обозреватель».

Підняти зарплати доведеться працівникам, яких не вистачає. Це не тільки IT-фахівці, а й двірники, логісти і менеджери з продажу.

Що стосується IT-фахівців, то самим вмілим зарплату готові підняти на 25-30%, але більшість все ж отримає надбавку в 10-15%. Наприклад, програмісти можуть розраховувати на дохід від 70 тис. грн на місяць.

Найбільш затребуваною зараз спеціальністю експерти ринку праці називають менеджерів з продажу. Як правило, менеджери можуть розраховувати на ставку і відсоток від продажів. Зараз в середньому вони заробляють 17,5 тис.грн на місяць. А кращим фахівцям роботодавці готові платити і по 30 тис. грн, що можна порівняти з доходами їх керівників. І до кінця року їхні заробітки знову зростуть.

Продавцям-консультантам готові платити по 11 тис.грн на місяць, хоча ще минулого року таку роботу оцінювали в 8-9 тис. грн. Очікується, що зарплати піднімуть ще на 10-15% до кінця цього року. Торгові мережі відкривають нові магазини і готові розширювати штат.

Водії та вантажники також затребувані. Різні компанії готові платити водіям по 16 тис.грн на місяць, а вантажникам – по 11 тис. грн. Але навіть за більш високі зарплати знайти співробітників не так і просто. Деякі роботодавці надають їм додаткові бонуси, наприклад, безкоштовні обіди, проїзний і додаткові відгули до офіційної відпустки. І навіть з такими умовами знайти працівника менше ніж за два тижні-місяць вдається рідко.

Крім того, в київських офісах проблеми з пошуком прибиральників, тому в багатьох компаніях готові йти на поступки таким співробітникам. Наприклад, дозволяють приходити один-два рази на день. Таким працівникам компанії готові платити 10-12 тис.грн на місяць.

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