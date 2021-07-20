Кабинет министров направил дополнительные деньги на выплату пенсий украинцам
Согласно правительственному распоряжению № 779-р, дополнительно из госбюджета выделили 5,3 млрд гривен, которые пойдут на выплаты пенсий, надбавок и повышения пенсий в 2021 году.
Отмечается, что изначально эти средства были выделены Министерству социальной политики и предусматривались на выплату пособий и оплату услуг отдельным категориям населения, однако теперь они будут перераспределены в пользу Пенсионного фонда.
“Провести увеличение объема расходов по программе “Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений пенсий, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда” на сумму 5 311 800 тыс. гривен”, – говорится в распоряжении.
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Тем временем, Пенсионный фонд Украины сообщил, что 20 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, на пенсионные выплаты направлено 2,0 млрд грн.
Всего уже обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму - 34,1 млрд грн.
В ПФУ заверили, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Напомним, в 2021 году украинцев ждет еще два повышени пенсий.
Так, 1 октября появятся доплаты (400 гривен) для пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет. С этой же даты минимальный размер пенсионной выплаты вырастет до 2500 гривен.
С 1 декабря - еще раз поднимут минимальную пенсию по возрасту и доплаты за стаж сверх нормы. Минимальная пенсия станет 2600.
Напомним, пенсии в Украине будут назначаться по-новому, ПФУ раскрыл детали: "Чтобы повысить ее размер..."
Как сообщала Politeka, украинцы смогут заранее узнать размер будущей пенсии, в Минсоцполитики дали разъяснение: что нужно сделать.
Также Politeka писала про повышения минимальной зарплаты до 7700 гривен: в Минфине объяснили, к чему готовиться украинцам.