К чему готовиться

Кабинет министров направил дополнительные деньги на выплату пенсий украинцам

Согласно правительственному распоряжению № 779-р, дополнительно из госбюджета выделили 5,3 млрд гривен, которые пойдут на выплаты пенсий, надбавок и повышения пенсий в 2021 году.

Отмечается, что изначально эти средства были выделены Министерству социальной политики и предусматривались на выплату пособий и оплату услуг отдельным категориям населения, однако теперь они будут перераспределены в пользу Пенсионного фонда.

“Провести увеличение объема расходов по программе “Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений пенсий, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда” на сумму 5 311 800 тыс. гривен”, – говорится в распоряжении.

Тем временем, Пенсионный фонд Украины сообщил, что 20 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, на пенсионные выплаты направлено 2,0 млрд грн.

Всего уже обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму - 34,1 млрд грн.

В ПФУ заверили, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, в 2021 году украинцев ждет еще два повышени пенсий.

Так, 1 октября появятся доплаты (400 гривен) для пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет. С этой же даты минимальный размер пенсионной выплаты вырастет до 2500 гривен.

С 1 декабря - еще раз поднимут минимальную пенсию по возрасту и доплаты за стаж сверх нормы. Минимальная пенсия станет 2600.

Напомним, пенсии в Украине будут назначаться по-новому, ПФУ раскрыл детали: "Чтобы повысить ее размер..."

Как сообщала Politeka, украинцы смогут заранее узнать размер будущей пенсии, в Минсоцполитики дали разъяснение: что нужно сделать.

Также Politeka писала про повышения минимальной зарплаты до 7700 гривен: в Минфине объяснили, к чему готовиться украинцам.