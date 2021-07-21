В Україні з 1 липня особи з інвалідністю першої групи отримуватимуть доплату до пенсії

Доплату отримають ті, чиї виплати становлять менше 2200 грн. Про це йдеться в пояснювальній записці до постанови Кабміну, пише «Обозреватель».

У документі йдеться, що понад 30 тис.осіб з інвалідністю отримують пенсію і соцвиплати в розмірі до 2200 гривень. Тому потрібно внести зміни до постанови.

Зазначається, що для реалізація проекту постанови потрібні додаткові видатки з бюджету, а за орієнтованими розрахунками, видатки для 31 785 осіб з інвалідністю складуть 12,3 млн грн на місяць.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року 17% українських пенсіонерів отримували найменшу пенсію до 2 000 гривень, 41,2% пенсіонерів отримували пенсії від 2 000 до 3 000 гривень, 19% – від 3 000 до 4 000 гривень, 8,1% – від 5 000 до 10 000 гривень, 3% – від 10 000 гривень і вище.

Відзначимо також, в 2021 році середня пенсія у жінок в Україні становить 3031,32 грн, що на 30% менше, ніж середня пенсія у чоловіків — 4242,53 грн.

Нагадаємо, у ПФУ звернулися до українців після важливого рішення Кабміну «»на пенсійні виплати..."

Як повідомляла Politeka, пенсії в Україні призначатимуться по-новому, ПФУ розкрив деталі: "щоб підвищити її розмір..."

Також Politeka писала про підвищення мінімальної зарплати до 7700 Гривень: у Мінфіні пояснили, до чого готуватися українцям.