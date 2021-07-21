В Украине с 1 июля лица с инвалидностью первой группы будут получать доплату к пенсии
Доплату получат те, чьи выплаты составляют менее 2200 грн. Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина, пишет «Обозреватель».
В документе говорится, что более 30 тыс. человек с инвалидностью получают пенсию и соцвыплаты в размере до 2200 гривен. Поэтому нужно внести изменения в постановление.
Отмечается, что для реализация проекта постановления требуются дополнительные расходы из бюджета, а за ориентированными расчетами, расходы для 31 785 человек с инвалидностью составят 12,3 млн грн в месяц.
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Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года 17% украинских пенсионеров получали наименьшую пенсию до 2 000 гривен, 41,2 % пенсионеров получали пенсии от 2 000 до 3 000 гривен, 19% – от 3 000 до 4 000 гривен, 8,1% – от 5 000 до 10 000 гривен, 3% – от 10 000 гривен и выше.
Отметим также, в 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин — 4242,53 грн.
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