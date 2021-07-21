Сьомий повний місяць 2021 року відбудеться 24 липня
Кожен повний місяць має назву. Ці імена прийшли до нас з індіанських традицій. Вони пов'язані з сезонними особливостями кожного місяця. Повний місяць в липні називають "оленячим", тому що саме в цей час у самців оленів починається фаза активного росту рогів.
Езотерик Олена Кузьмич озвучила поради в ТСН і розповіла, як пережити цей період, що потрібно зробити, а чого краще уникати.
Найкраще наш природний супутник буде видно з 23 по 24 липня: він підніметься на небо відразу після заходу і сховається за горизонтом незадовго до світанку. Однак це не єдиний час, коли можна буде спостерігати повний місяць — він буде здаватися повним кілька ночей поспіль, особливо для неозброєного ока.
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Що не варто робити в цей день:
- починати щось нове;
- одружитися;
- з'ясовувати стосунки з близькими людьми;
- спати під прямими місячними променями;
- консервувати заготовлення на зиму;
- стригти волосся і нігті;
- виконувати хірургічні операції.
Що варто зробити в цей день:
Дівчина, яка хоче вийти заміж, має три рази помити підлогу будинку. А для того, щоб зміцнити любовний зв'язок, слід пов'язати разом два носка — чоловічий і жіночий. Їх потрібно покласти під подушку і спати так до ранку.
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