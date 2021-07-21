У цей день навколо знаходиться дуже потужна енергія

Сьомий повний місяць 2021 року відбудеться 24 липня

Кожен повний місяць має назву. Ці імена прийшли до нас з індіанських традицій. Вони пов'язані з сезонними особливостями кожного місяця. Повний місяць в липні називають "оленячим", тому що саме в цей час у самців оленів починається фаза активного росту рогів.

Езотерик Олена Кузьмич озвучила поради в ТСН і розповіла, як пережити цей період, що потрібно зробити, а чого краще уникати.

Найкраще наш природний супутник буде видно з 23 по 24 липня: він підніметься на небо відразу після заходу і сховається за горизонтом незадовго до світанку. Однак це не єдиний час, коли можна буде спостерігати повний місяць — він буде здаватися повним кілька ночей поспіль, особливо для неозброєного ока.

Що не варто робити в цей день:

починати щось нове;

одружитися;

з'ясовувати стосунки з близькими людьми;

спати під прямими місячними променями;

консервувати заготовлення на зиму;

стригти волосся і нігті;

виконувати хірургічні операції.

Що варто зробити в цей день:

Дівчина, яка хоче вийти заміж, має три рази помити підлогу будинку. А для того, щоб зміцнити любовний зв'язок, слід пов'язати разом два носка — чоловічий і жіночий. Їх потрібно покласти під подушку і спати так до ранку.

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