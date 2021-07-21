В этот день вокруг находится очень мощная энергия

Седьмое полнолуние 2021 года произойдет 24 июля

Каждое полнолуние имеет название. Эти имена пришли к нам из индейских традиций. Они связаны с сезонными особенностями каждого месяца. Полнолуние в июле называют "Оленьим", потому что именно в это время у самцов оленей начинается фаза активного роста рогов.

Эзотерик Елена Кузьмич озвучила советы в ТСН и рассказала, как пережить этот период, что нужно сделать, а чего лучше избегать.

Лучше всего наш естественный спутник будет виден с 23 по 24 июля: он поднимется на небо сразу после заката и скроется за горизонтом незадолго до рассвета. Однако это не единственное время, когда можно будет наблюдать полную Луну — она будет казаться полной несколько ночей подряд, особенно для невооруженного глаза.

Что не стоит делать в этот день:

начинать что-то новое;

жениться;

выяснять отношения с близкими людьми;

спать под прямыми месячными лучами;

консервировать заготовления на зиму;

стричь волосы и ногти;

выполнять хирургические операции.

Что стоит сделать в этот день:

Девушка, которая хочет выйти замуж, должна три раза помыть пол дома. А для того, чтобы укрепить любовная связь, следует связать вместе два носка — мужской и женский. Их нужно положить под подушку и спать до утра.

Напомним, о лунным календаре 2021: удачные дни июня, в которые можно браться за новые дела.

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