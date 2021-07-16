В Украину в ближайшую неделю придет похолодание

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, в ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсюду, кроме южной части Украины. В то же время синоптик сообщает, что осадки будут незначительными.



"На следующей неделе дождей явно станет больше", - прогнозирует Диденко.

Также синоптик отметила, что в ближайшие выходных жара продолжит досаждать украинцам - температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +35.

Диденко сообщила, что начиная с 20 июля в Украину придет похолодание.