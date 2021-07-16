В Украину в ближайшую неделю придет похолодание

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, в ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсюду, кроме южной части Украины. В то же время синоптик сообщает, что осадки будут незначительными.

"На следующей неделе дождей явно станет больше", - прогнозирует Диденко.
Также синоптик отметила, что в ближайшие выходных жара продолжит досаждать украинцам - температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +35.

Диденко сообщила, что начиная с 20 июля в Украину придет похолодание.
"Дольше всего будет печь на Востоке и юге, однако и туда на следующей неделе дойдет милосердный воздух", - рассказала синоптик и предупредила, что температура опустится до 28 градусов.

Напомним, в Украину придет пылевая буря из Сахары, появились подробности.

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Как сообщала Politeka, погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату.

Также Politeka писала, что жара и ливни разделят Украину: где воздух прогреется до рекордных отметок.