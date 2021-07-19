Небезпечні погодні явища прогнозуються майже по всій Україні

Суворий прогноз на зиму 2021-2022 дав народний синоптик Леонід Горбань. Докладні погодні розрахунки можливі тільки за кілька місяців, але в загальних рисах - майбутня зима буде холодною.

Про це повідомляє Сьогодні.

Горбань прогнозує, що грудень буде суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима - з морозами і снігопадами.

Що стосується січня, то він почнеться з потепління. Хоча вже до Старого Нового року 14 січня прийдуть морози, які затримаються до 19-го числа.

Синоптик каже, що особливо сильні морози нагрянуть у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани.

Також синоптик склав прогноз на осінь 2021 року. За його прогнозами, перша третина вересня буде теплою, а потім похолодає, але ближче до кінця буде вересневе "бабине літо".

Жовтень буде холодним і сухим, холодно буде і в листопаді. Можливий також ранній сніг і морозні ночі.

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