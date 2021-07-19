Небезпечні погодні явища прогнозуються майже по всій Україні

Суворий прогноз на зиму 2021-2022 дав народний синоптик Леонід Горбань. Докладні погодні розрахунки можливі тільки за кілька місяців, але в загальних рисах - майбутня зима буде холодною.

Про це повідомляє Сьогодні.

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Горбань прогнозує, що грудень буде суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима - з морозами і снігопадами.

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Що стосується січня, то він почнеться з потепління. Хоча вже до Старого Нового року 14 січня прийдуть морози, які затримаються до 19-го числа.

Синоптик каже, що особливо сильні морози нагрянуть у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани.

сніг, негода, погода, зима

Також синоптик склав прогноз на осінь 2021 року. За його прогнозами, перша третина вересня буде теплою, а потім похолодає, але ближче до кінця буде вересневе "бабине літо".

Жовтень буде холодним і сухим, холодно буде і в листопаді. Можливий також ранній сніг і морозні ночі.

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