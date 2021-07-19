Опасные погодные явления прогнозируются почти по всей Украине

Суровый прогноз на зиму 2021-2022 дал народный синоптик Леонид Горбань. Подробные погодные расчеты возможны только за несколько месяцев, но в общих чертах - будущая зима будет холодной.

Об этом сообщает Сегодня.

Горбань прогнозирует, что декабрь будет суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима - с морозами и снегопадами.

Что касается января, то он начнется с потепления. Хотя уже к Старому Новому году 14 января придут морозы, которые задержатся до 19-го числа.

Синоптик говорит, что особо сильные морозы нагрянут во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны.

Также синоптик составил прогноз на осень 2021 года. По его прогнозам, первая треть сентября будет теплой, а затем похолодает, но ближе к концу будет сентябрьское "бабье лето".

Октябрь будет холодным и сухим, холодно будет и в ноябре. Возможен также ранний снег и морозные ночи.

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