Українці в рази переплачують за черешню, поки фермери її знищують

Фермери продають кілограм черешні за ціною близько 30,2 грн, а кінцевий споживач платить за неї від 60 до понад 120 грн за кілограм. При цьому фермери масово знищують урожай, який нікуди дівати.

Про це повідомляє видання Обозреватель.

Фермер із Запорізької області Галина Дрюцька розповідає, що змушена була знищити 50 гектар врожаю черешні. За її словами, в її регіоні така ж ситуація і з іншими фермерами, які змушені знищувати урожай і викорчовувати дерева. Причиною стали важкі погодні умови та економічний фактор.

Вона пояснила, що в Україні вирощується величезна кількість черешні, але коли фермери приїжджають на ринок, то бачать черешню з Узбекистану, з Придністров'я, з Казахстану, яка просто заповнює прилавки.

"Якщо в лютому немає черешні, будь ласка, завозіть її з Іспанії, з Туреччини. Але коли починається наша з 20-х чисел травня - закрийте все, дайте нам можливість реалізувати. А ще краще відкрийте нам кордони для реалізації сільгосппродукції", - просить вона.

Аграрії продають ягоди по 30,2 грн за кілограм, в супермаркетах черешня продається з націнкою в 100-200%. Тому українська продукція пропадає, а українці купують ягоди і фрукти з Польщі та Туреччини.

Головна проблема - фермерам домовитися з супермаркетами і ринками вкрай складно. В результаті на прилавки потрапляє іноземна продукція, яка може коштувати менше, ніж українська.

Тим часом голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкаської області Олександр Маценко вважає, що ціна на черешню висока в першу чергу через економічні фактори. Урожай цього року низький, тому попит буде високим.

"В цілому по Україні черешні буде мало. У південних регіонах її практично немає. За десять років такого дефіциту не було. Тому ціна на черешню вища, ніж минулого року", - говорить експерт.

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