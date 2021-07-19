Украинцы в разы переплачивают за черешню, пока фермеры ее уничтожают

Фермеры продают килограмм черешни по цене около 30,2 грн, а конечный потребитель платит за нее от 60 до более 120 грн за килограмм. При этом фермеры массово уничтожают урожай, который некуда девать.

Об этом сообщает издание Обозреватель.

Фермер из Запорожской области Галина Дрюцкая рассказывает, что вынуждена была уничтожить 50 гектар урожая черешни. По ее словам, в ее регионе такая же ситуация и с другими фермерами, которые вынуждены уничтожать урожай и выкорчевывать деревья. Причиной стали тяжелые погодные условия и экономический фактор.

Она пояснила, что в Украине выращивается огромное количество черешни, но когда фермеры приезжают на рынок, то видят черешню из Узбекистана, из Приднестровья, из Казахстана, которая просто заполняет прилавки.

"Если в феврале нет черешни, пожалуйста, завозите ее из Испании, из Турции. Но когда начинается наша с 20-х чисел мая – закройте все, дайте нам возможность реализовать. А еще лучше откройте нам границы для реализации сельхозпродукции", – просит она.

Аграрии продают ягоды по 30,2 грн за килограмм, в супермаркетах черешня продается с наценкой в 100-200%. Потому украинская продукция пропадает, а украинцы покупают ягоды и фрукты из Польши и Турции.

Главная проблема – фермерам договориться с супермаркетами и рынками крайне сложно. В результате на прилавки попадает иностранная продукция, которая может стоить меньше, чем украинская.

Тем временем председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкасской области Александр Маценко считает, что цена на черешню высокая в первую очередь из-за экономических факторов. Урожай в этом году низкий, поэтому спрос будет высоким.

"В целом по Украине черешни будет мало. В южных регионах ее практически нет. За десять лет такого дефицита не было. Поэтому цена на черешню выше, чем в прошлом году", – говорит эксперт.



Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.

Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.

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