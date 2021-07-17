Українських пенсіонерів у 2021 році чекає ще кілька перерахунків виплат

Відповідну інфографіку опублікував Пенсійний фонд України.

З 1 липня зросла мінімальна пенсія за віком, доплата за стаж понад норму.

З 1 жовтня з'являться доплати (400 гривень) для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. З цієї ж дати мінімальний розмір пенсійної виплати зросте до 2500 гривень.

З 1 грудня-ще раз піднімуть мінімальну пенсію за віком та доплати за стаж понад норму.

Також очікується збільшення мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 гривень. Що вплине і на мінімальні пенсії, адже їх розраховують за формулою: 6500х40%=2600. Саме стільки і состовіт мінімальна пенсія в грудні.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року 17% українських пенсіонерів отримували найменшу пенсію до 2 000 гривень, 41,2% пенсіонерів отримували пенсії від 2 000 до 3 000 гривень, 19% – від 3 000 до 4 000 гривень, 8,1% – від 5 000 до 10 000 гривень, 3% – від 10 000 гривень і вище.

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